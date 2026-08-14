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14 августа, 17:42

Одна женщина погибла, ещё семь человек ранены в результате удара ВСУ по Горловке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Женщина погибла и ещё семь мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по центру Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Атака пришлась на Центрально-Городской район. По данным главы муниципалитета, противник применил беспилотники. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробности об их состоянии пока не приводятся.

«В результате украинской вооружённой агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», — сообщил Приходько.

Три человека пострадали от атак украинских дронов в Горловке
Три человека пострадали от атак украинских дронов в Горловке

Накануне при атаках по ДНР пострадали 12 мирных жителей, в том числе подросток. В Горловке ранения получили трое мужчин, также повреждения зафиксировали у жилых домов и гражданской инфраструктуры.

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Полина Никифорова
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