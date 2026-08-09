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9 августа, 18:53

Три человека пострадали от атак украинских дронов в Горловке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дроны ВСУ ранили троих мирных жителей Горловки в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, дрон ВСУ нанёс удар, в результате которого пострадали две местные жительницы. Ещё один мирный житель был ранен при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника.

Три человека пострадали при взрыве дрона на предприятии в Шебекине
Три человека пострадали при взрыве дрона на предприятии в Шебекине

Тем временем до пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород. В ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.

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Наталья Демьянова
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