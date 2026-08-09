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9 августа, 09:53
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До пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород

Обложка © РИА Новости / Антон Вергун

Обложка © РИА Новости / Антон Вергун

Оперативный штаб Белгородской области обновил данные о последствиях ночной атаки БПЛА. Число погибших возросло до пяти человек: в ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.

Тело мужчины спасатели обнаружили во время работ на месте повреждённого многоквартирного дома. Здание оказалось охвачено пожаром после ночного происшествия. Ещё один пострадавший находился в больнице в критическом состоянии.

Медики продолжали бороться за жизнь тяжелораненого пациента до последнего момента, однако спасти его не удалось. Работы по разбору конструкций повреждённого дома продолжаются. В региональном оперативном штабе выразили соболезнования семьям и близким погибших.

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Ранее стало известно, что после ночной атаки беспилотников часть жителей Белгорода была вынуждена временно покинуть повреждённые дома. Людей организованно разместили в пунктах временного размещения. На тот момент в ПВР находились 26 горожан, чьё жильё пострадало.

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Милена Скрипальщикова
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