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9 августа, 09:32

26 жителей Белгорода разместили в ПВР после ночной атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andre lung

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andre lung

Двадцать шесть жителей Белгорода, чьи дома получили повреждения после ночной атаки беспилотников, временно находятся в пунктах размещения. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

После произошедшего людей, чьи квартиры или дома оказались повреждены, начали организованно перевозить в пункты временного размещения.

«К этому моменту в ПВР находятся 26 горожан, чьё жилье пострадало в результате атаки этой ночью. По вопросам переезда в ПВР можно также звонить 112 или в управу по месту жительства», — указал он.

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Напомним, ночью Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. В результате взрывов загорелись два автомобиля и частный дом, также повреждены как минимум четыре многоквартирных дома, административное здание и другие объекты. Три человека погибли, 25 пострадали.

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Милена Скрипальщикова
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