26 жителей Белгорода разместили в ПВР после ночной атаки беспилотников

Двадцать шесть жителей Белгорода, чьи дома получили повреждения после ночной атаки беспилотников, временно находятся в пунктах размещения. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

После произошедшего людей, чьи квартиры или дома оказались повреждены, начали организованно перевозить в пункты временного размещения.

«К этому моменту в ПВР находятся 26 горожан, чьё жилье пострадало в результате атаки этой ночью. По вопросам переезда в ПВР можно также звонить 112 или в управу по месту жительства», — указал он.