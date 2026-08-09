26 жителей Белгорода разместили в ПВР после ночной атаки беспилотников
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Двадцать шесть жителей Белгорода, чьи дома получили повреждения после ночной атаки беспилотников, временно находятся в пунктах размещения. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
После произошедшего людей, чьи квартиры или дома оказались повреждены, начали организованно перевозить в пункты временного размещения.
«К этому моменту в ПВР находятся 26 горожан, чьё жилье пострадало в результате атаки этой ночью. По вопросам переезда в ПВР можно также звонить 112 или в управу по месту жительства», — указал он.
Напомним, ночью Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. В результате взрывов загорелись два автомобиля и частный дом, также повреждены как минимум четыре многоквартирных дома, административное здание и другие объекты. Три человека погибли, 25 пострадали.
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