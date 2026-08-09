БПЛА ВСУ повредили более четырёх многоквартирных домов в Белгороде

Украинские беспилотники повредили более четырёх многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты в Белгороде. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

После взрывов БПЛА загорелись два автомобиля на парковке возле многоквартирного дома. Пожарные ликвидировали огонь. Ещё одно возгорание произошло в частном доме, на месте работают сотрудники МЧС.

Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях атаки. Шуваев призвал жителей соблюдать меры безопасности и учитывать предупреждения об угрозе беспилотников.

В результате атаки пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Четырёхлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки скорая помощь доставила в детскую областную клиническую больницу. Девятилетнему ребёнку и троим взрослым медики оказали помощь на месте. Восемь раненых бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения Белгорода.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили 360 украинских беспилотников самолётного типа. Перехваты проходили с 08:00 до 20:00 по московскому времени, сообщило Минобороны России. Дроны сбили над приграничными областями, центральными регионами, Крымом и Краснодарским краем. Средства ПВО также работали над акваториями Чёрного и Азовского морей.