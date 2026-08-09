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8 августа, 23:10

БПЛА ВСУ повредили более четырёх многоквартирных домов в Белгороде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские беспилотники повредили более четырёх многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты в Белгороде. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

После взрывов БПЛА загорелись два автомобиля на парковке возле многоквартирного дома. Пожарные ликвидировали огонь. Ещё одно возгорание произошло в частном доме, на месте работают сотрудники МЧС.

Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях атаки. Шуваев призвал жителей соблюдать меры безопасности и учитывать предупреждения об угрозе беспилотников.

В результате атаки пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Четырёхлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки скорая помощь доставила в детскую областную клиническую больницу. Девятилетнему ребёнку и троим взрослым медики оказали помощь на месте. Восемь раненых бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения Белгорода.

Белгород под массированной атакой БПЛА ВСУ, пострадали 13 человек
Белгород под массированной атакой БПЛА ВСУ, пострадали 13 человек

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили 360 украинских беспилотников самолётного типа. Перехваты проходили с 08:00 до 20:00 по московскому времени, сообщило Минобороны России. Дроны сбили над приграничными областями, центральными регионами, Крымом и Краснодарским краем. Средства ПВО также работали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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