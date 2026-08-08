«Небесный ад» для дронов: ПВО России за день разнесла 360 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны отработали на все сто: за один день над территориями страны и морскими акваториями уничтожено 360 украинских беспилотников. Об этом отчитались в Минобороны России.

Согласно оперативным данным, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 360 БПЛА самолётного типа. Атаки были пресечены над рядом субъектов РФ, включая приграничные области, центральные регионы, Крым, Краснодарский край, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 по 8 августа в сторону Московского региона направлялись 1984 беспилотных летательных аппарата. По его словам, большую часть беспилотников нейтрализовали на дальних подступах, ещё 82 уничтожили на подлёте к Москве.