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Регион
8 августа, 17:49

«Небесный ад» для дронов: ПВО России за день разнесла 360 украинских БПЛА

За день над регионами России сбили 360 дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Российские средства противовоздушной обороны отработали на все сто: за один день над территориями страны и морскими акваториями уничтожено 360 украинских беспилотников. Об этом отчитались в Минобороны России.

Согласно оперативным данным, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 360 БПЛА самолётного типа. Атаки были пресечены над рядом субъектов РФ, включая приграничные области, центральные регионы, Крым, Краснодарский край, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 по 8 августа в сторону Московского региона направлялись 1984 беспилотных летательных аппарата. По его словам, большую часть беспилотников нейтрализовали на дальних подступах, ещё 82 уничтожили на подлёте к Москве.

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Наталья Демьянова
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