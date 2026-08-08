Двух детей после атаки БПЛА в Геленджике доставили в Москву в тяжёлом состоянии

Двух девочек 11 и 16 лет, пострадавших при атаке беспилотника в Геленджике, доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное, сообщили в пресс-службе РДКБ.

По данным больницы, пациентки получили осколочные ранения туловища, конечностей и шеи. Сейчас они находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии и самостоятельно дышат.

Детей в Москву сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф. В РДКБ девочкам уже провели компьютерную томографию и другие обследования, их также осмотрели профильные врачи.

«В ближайшее время планируется перевод пациенток в профильные хирургические отделения для динамического наблюдения и определения дальнейшей тактики лечения», — сообщил заместитель главного врача РДКБ по хирургической работе Антон Нарбутов.

Life.ru ранее сообщал, что 3 августа украинские БПЛА атаковали Геленджик. Под удар попал пляж с отдыхающими. Погибли семь человек, в том числе четверо детей, ещё около 60 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших оказалась пятилетняя Соня, дочь российского военнослужащего.