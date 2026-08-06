При атаке ВСУ на пляж в Геленджике погибла пятилетняя дочь бойца СВО

Пятилетняя девочка из Ростовской области, погибшая при атаке ВСУ на Архипо-Осиповку под Геленджиком, была дочерью участника СВО. Трагедия произошла 3 августа, когда на пляже находилось много отдыхающих.

После удара ребёнка госпитализировали с многочисленными осколочными ранениями. Сначала родственникам сообщили, что девочка находится без сознания, однако позднее стало известно о её смерти, пишет «КП-Ростов».

Близкие вспоминают её как жизнерадостного ребёнка, который любил сладости, танцы и песню «Катюша». Поездки к морю она ждала с особым нетерпением.

У матери погибшей осталось четверо детей. Для её отца девочка была единственным родным ребёнком. Родственники пока не решаются сообщить ему о случившемся.

«Мой брат не знает о случившемся, мы боимся говорить ему об этом. Сообщим уже после похорон или когда он приедет в отпуск», — рассказала тётя погибшей девочки.

Напомним, 3 августа украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик. Удар пришёлся по переполненному отдыхающими пляжу. В результате атаки погибли семь человек, включая четверых детей, пострадали еще около 60-и. Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик бесчеловечным терактом.