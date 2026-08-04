Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик бесчеловечным терактом
Обложка © Life.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал атаку украинских беспилотников на Геленджик циничным и бесчеловечным терактом. Соболезнование предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на сайте РПЦ.
Он выразил скорбь по погибшим и поддержку пострадавшим при атаке, в результате которой жертвами стали мирные жители, в том числе дети.
«Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», — говорится в обращении.
Патриарх Кирилл также обратился к епископу Новороссийскому и Геленджикскому Сергию. Он выразил надежду, что духовенство окажет поддержку всем, кто нуждается в утешении после трагедии.
Напомним, в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края после падения обломков беспилотников погибли семь человек. По данным региональных властей, удар был направлен по гражданской инфраструктуре. 58 человек пострадали. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших и поручил властям Геленджика обеспечить семьям необходимую поддержку. Все обстоятельства атаки устанавливаются.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.