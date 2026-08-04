Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик бесчеловечным терактом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал атаку украинских беспилотников на Геленджик циничным и бесчеловечным терактом. Соболезнование предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на сайте РПЦ.

Он выразил скорбь по погибшим и поддержку пострадавшим при атаке, в результате которой жертвами стали мирные жители, в том числе дети.

«Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», — говорится в обращении.

Патриарх Кирилл также обратился к епископу Новороссийскому и Геленджикскому Сергию. Он выразил надежду, что духовенство окажет поддержку всем, кто нуждается в утешении после трагедии.