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4 августа, 18:25

Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик бесчеловечным терактом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал атаку украинских беспилотников на Геленджик циничным и бесчеловечным терактом. Соболезнование предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на сайте РПЦ.

Он выразил скорбь по погибшим и поддержку пострадавшим при атаке, в результате которой жертвами стали мирные жители, в том числе дети.

«Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», — говорится в обращении.

Патриарх Кирилл также обратился к епископу Новороссийскому и Геленджикскому Сергию. Он выразил надежду, что духовенство окажет поддержку всем, кто нуждается в утешении после трагедии.

В шортах и шлёпанцах — к операционному столу: Врач из Ростова первым бросился на помощь пострадавшим в Геленджике
В шортах и шлёпанцах — к операционному столу: Врач из Ростова первым бросился на помощь пострадавшим в Геленджике

Напомним, в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края после падения обломков беспилотников погибли семь человек. По данным региональных властей, удар был направлен по гражданской инфраструктуре. 58 человек пострадали. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших и поручил властям Геленджика обеспечить семьям необходимую поддержку. Все обстоятельства атаки устанавливаются.

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Виталий Приходько
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