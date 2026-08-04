В шортах и шлёпанцах — к операционному столу: Врач из Ростова первым бросился на помощь пострадавшим в Геленджике

Одним из первых, кто сразу бросился на помощь пострадавшим в Архипо-Описовке, оказался отдыхающий анестезиолог из Ростова-на-Дону. Данную информацию передала вице-мэр Геленджика Янина Скорикова.

Медик не остался в стороне и сразу после взрыва на пляже бросился к людям. Позже мужчина в шортах и шлёпанцах приехал в сельскую больницу, где присоединился к местным врачам.

«Уже в первые минуты после взрыва на пляже оказывал людям помощь. Приехал в сельскую больницу и здесь помогал. Дома работает в частной клинике «Сокол». Случайно в суете узнала, что этот мужчина в шортах и шлёпках — врач. Вот такие они люди в белых халатах!», — написала она.

Напомним, украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик. Удар пришёлся по переполненному отдыхающими побережью. В результате налёта есть погибшие и пострадавшие, в их числе есть дети. По последним данным, среди тех, кто получил травмы, 58 человек. 21 пациент был госпитализирован в стационары. По распоряжению губернатора 19 человек, включая 3 несовершеннолетних, были экстренно эвакуированы в специализированные медицинские учреждения Краснодара. Ещё 2 пострадавших находятся под наблюдением врачей в Новороссийске.