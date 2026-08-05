Москва ждёт реакции: В постпредстве назвали молчание ООН «зелёным светом» для атак ВСУ

Постоянное представительство России при ООН в Женеве заявило, что отсутствие публичной реакции УВКПЧ на атаки ВСУ по российской территории выглядит как молчаливое одобрение подобных действий. В дипмиссии призвали международные структуры дать оценку произошедшему. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ООН в Женеве, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

«Не можем расценивать это иначе как молчаливое поощрение украинской военщины к совершению новых терактов на территории России», — говорится в сообщении.

Речь идёт об ударах по Архипо-Осиповке под Геленджиком и по туристической базе в посёлке Кирилловка. В российском представительстве считают, что профильные организации уже имели достаточно времени для реакции на эти события. В комментарии отметили, что Москва ранее неоднократно обращала внимание УВКПЧ на недопустимость политизированного подхода к ситуации вокруг украинского конфликта.

В постпредстве также заявили, что продолжат добиваться ответа от структур ООН по поводу произошедшего. Российская сторона призвала верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемое им управление дать, по мнению Москвы, объективную оценку случившимся событиям.

Ранее в ООН заявили о неприятии любых атак, которые приводят к гибели мирных жителей, особенно детей. Так прокомментировали сообщения об ударах украинских беспилотников по детской площадке в Белгородской области и пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком.