В ООН общими словами отреагировали на атаку ВСУ в Архипо-Осиповке

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает и проверяет информацию об атаке беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком, в результате которой погибло семь человек, в том числе четверо детей. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель управления Марта Уртадо.

По ее словам, в УВКПЧ также изучают сведения об атаке беспилотников в Московской области утром 4 августа, в результате которой погибло пять человек. Ведомство намерено установить обстоятельства обоих инцидентов.

Там подчеркнули, что «все стороны конфликта обязаны принимать меры для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры». Как отметила Уртадо, атака в Геленджике и Московской области свидетельствуют об «общей эскалации», которая приводит к увеличению числа пострадавших среди гражданского населения.

Напомним, днём 3 августа украинские беспилотники атаковали пляж с отдыхающими в Архипо-Осиповке под Геленджиком. В результате погибли семь человек, четверо из них — дети. Число пострадавших достигло 58 человек.