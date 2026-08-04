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4 августа, 14:22

В ООН общими словами отреагировали на атаку ВСУ в Архипо-Осиповке

В УВКПЧ ООН заявили о сборе данных об атаке ВСУ на Архипо-Осиповку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает и проверяет информацию об атаке беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком, в результате которой погибло семь человек, в том числе четверо детей. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель управления Марта Уртадо.

По ее словам, в УВКПЧ также изучают сведения об атаке беспилотников в Московской области утром 4 августа, в результате которой погибло пять человек. Ведомство намерено установить обстоятельства обоих инцидентов.

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Там подчеркнули, что «все стороны конфликта обязаны принимать меры для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры». Как отметила Уртадо, атака в Геленджике и Московской области свидетельствуют об «общей эскалации», которая приводит к увеличению числа пострадавших среди гражданского населения.

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Атака БПЛА на Архипо-Осиповку: семь погибших, 58 пострадавших

Напомним, днём 3 августа украинские беспилотники атаковали пляж с отдыхающими в Архипо-Осиповке под Геленджиком. В результате погибли семь человек, четверо из них — дети. Число пострадавших достигло 58 человек.

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Александра Вишнякова
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