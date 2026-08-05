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5 августа, 15:36

В ООН сухо отреагировали на гибель детей при ударе ВСУ по пляжу под Геленджиком

В ООН выступили против ударов по мирному населению и детям

Обложка © Максим Чурусов/ТАСС

Обложка © Максим Чурусов/ТАСС

Организация Объединённых Наций выступает против любых атак, которые приводят к жертвам среди мирных жителей, особенно детей. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Так представитель организации прокомментировал сообщения об ударах украинских беспилотников по детской площадке в Белгородской области и пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком.

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«Мы выступаем против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения, особенно тех, в результате которых погибают или получают ранения дети», — сказал Хак ТАСС.

Накануне официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо призвала стороны конфликта принимать меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры.

По последним данным, в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли семь человек, в том числе трое детей. Медицинская помощь потребовалась 58 пострадавшим, 21 из них остаётся в больницах.

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Ранее Life.ru собрал всю актуальную информацию об атаке на Архипо-Осиповку. В материале опубликованы данные о погибших и раненых, состоянии госпитализированных, работе оперативного штаба и помощи пострадавшим.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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