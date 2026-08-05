В ООН сухо отреагировали на гибель детей при ударе ВСУ по пляжу под Геленджиком

Организация Объединённых Наций выступает против любых атак, которые приводят к жертвам среди мирных жителей, особенно детей. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Так представитель организации прокомментировал сообщения об ударах украинских беспилотников по детской площадке в Белгородской области и пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком.

«Мы выступаем против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения, особенно тех, в результате которых погибают или получают ранения дети», — сказал Хак ТАСС.

Накануне официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо призвала стороны конфликта принимать меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры.

По последним данным, в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли семь человек, в том числе трое детей. Медицинская помощь потребовалась 58 пострадавшим, 21 из них остаётся в больницах.

Ранее Life.ru собрал всю актуальную информацию об атаке на Архипо-Осиповку. В материале опубликованы данные о погибших и раненых, состоянии госпитализированных, работе оперативного штаба и помощи пострадавшим.