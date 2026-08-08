Собянин сообщил о 1984 БПЛА, летевших к Москве с 1 по 8 августа
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С 1 по 8 августа в сторону Московского региона направлялись 1984 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За этот период на подлёте к Москве были сбиты 82 БПЛА.
Все цели уничтожены средствами ПВО. Жертв и разрушений на земле нет.
Ранее Life.ru сообщал, что российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотников самолётного типа. Беспилотники перехватили в воздушном пространстве 15 российских субъектов, а также над водами Азовского моря.
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