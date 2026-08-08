Собянин сообщил о трёх ликвидированных БПЛА, летевших в сторону Москвы

Три украинских беспилотника сбиты силами противовоздушной обороны на подлёте к Москве. Об этом проинформировал столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, на места падения обломков сбитых БПЛА направлены специалисты экстренных служб. О каких-либо последствиях на земле пока информации нет.

Минувшей ночью более 30 БПЛА были уничтожены в пяти районах Ростовской области. По словам губернатора региона, информации о пострадавших в результате атаки не поступало.