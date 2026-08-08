Более 30 БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области за ночь

Силы противовоздушной обороны уничтожили более 30 беспилотников в ходе ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушная атака была отражена минувшей ночью. Всего было уничтожено более трёх десятков БПЛА в пяти районах области — Чертковском, Каменском, Тарасовском, Октябрьском и Морозовском, а также в акватории Таганрогского залива.

Губернатор уточнил, что информации о пострадавших в результате атаки не поступало. Данных о разрушениях на земле также нет.

Также за минувшую ночь силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской областью. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.