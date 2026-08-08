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Регион
8 августа, 03:04

ПВО сбила семь украинских БПЛА над Тульской областью

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 7 украинских беспилотников», – сообщил Миляев.

Несмотря на отражённую атаку, угроза новых БПЛА в регионе сохраняется. Власти продолжают следить за обстановкой и уточнять возможные последствия на земле.

ПВО за день сбила 75 украинских БПЛА над пятью регионами России
ПВО за день сбила 75 украинских БПЛА над пятью регионами России

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области при атаках дронов на автомобили пострадали два мирных жителя. В Шебекине женщина получила осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, а в районе посёлка Октябрьский был ранен мужчина.

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Юния Ларсон
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