ПВО сбила семь украинских БПЛА над Тульской областью
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Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 7 украинских беспилотников», – сообщил Миляев.
Несмотря на отражённую атаку, угроза новых БПЛА в регионе сохраняется. Власти продолжают следить за обстановкой и уточнять возможные последствия на земле.
Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области при атаках дронов на автомобили пострадали два мирных жителя. В Шебекине женщина получила осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, а в районе посёлка Октябрьский был ранен мужчина.
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