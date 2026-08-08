ПВО сбила семь украинских БПЛА над Тульской областью

Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 7 украинских беспилотников», – сообщил Миляев.

Несмотря на отражённую атаку, угроза новых БПЛА в регионе сохраняется. Власти продолжают следить за обстановкой и уточнять возможные последствия на земле.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области при атаках дронов на автомобили пострадали два мирных жителя. В Шебекине женщина получила осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, а в районе посёлка Октябрьский был ранен мужчина.