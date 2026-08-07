ПВО за день сбила 75 украинских БПЛА над пятью регионами России
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 75 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели перехвачены дежурными расчётами ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск.
Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня утром на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге вспыхнул пожар после атаки дрона ВСУ. Персонал склада успели вывести заранее — никто не пострадал. Поступление новых грузов пока приостановили, а продукцию перенаправляют на другие объекты маркетплейса.
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