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Регион
7 августа, 17:53

ПВО за день сбила 75 украинских БПЛА над пятью регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 75 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели перехвачены дежурными расчётами ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск.

Велосипедист погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Велосипедист погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня утром на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге вспыхнул пожар после атаки дрона ВСУ. Персонал склада успели вывести заранее — никто не пострадал. Поступление новых грузов пока приостановили, а продукцию перенаправляют на другие объекты маркетплейса.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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