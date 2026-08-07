В Екатеринбурге тушат пожар на логистическом объекте Wildberries после атаки
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На логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге возник пожар после атаки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сотрудники склада были заранее эвакуированы. Информации о пострадавших не поступало.
В компании уточнили, что из-за происшествия временно ограничен приём новых поставок. Товары перенаправляются на другие логистические площадки Wildberries.
Ранее пожар охватил сортировочный центр Wildberries в Тульской области, всё случилось в ночь на 5 августа после падения беспилотника. Компания эвакуировала сотрудников с территории центра. На месте продолжили работу пожарные подразделения, которые занимались ликвидацией последствий происшествия.
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