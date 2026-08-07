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7 августа, 04:55

В Екатеринбурге тушат пожар на логистическом объекте Wildberries после атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Primavera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Primavera

На логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге возник пожар после атаки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники склада были заранее эвакуированы. Информации о пострадавших не поступало.

В компании уточнили, что из-за происшествия временно ограничен приём новых поставок. Товары перенаправляются на другие логистические площадки Wildberries.

Для пострадавших продавцов Wildberries могут ввести налоговые льготы
Для пострадавших продавцов Wildberries могут ввести налоговые льготы

Ранее пожар охватил сортировочный центр Wildberries в Тульской области, всё случилось в ночь на 5 августа после падения беспилотника. Компания эвакуировала сотрудников с территории центра. На месте продолжили работу пожарные подразделения, которые занимались ликвидацией последствий происшествия.

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Артём Гапоненко
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