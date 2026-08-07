В Екатеринбурге тушат пожар на логистическом объекте Wildberries после атаки

На логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге возник пожар после атаки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники склада были заранее эвакуированы. Информации о пострадавших не поступало.

В компании уточнили, что из-за происшествия временно ограничен приём новых поставок. Товары перенаправляются на другие логистические площадки Wildberries.