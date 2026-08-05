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5 августа, 15:58

В сортировочном центре Wildberries под Тулой ликвидировали открытое горение

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. Губернатор Дмитрий Миляев также сообщил об отсутствии превышения вредных веществ в воздухе после возгорания.

«На месте работала группировка из 114 человек и 44 единиц техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций», — написал он в своём канале в MAX.

Кроме того, специалисты проверили состояние воздуха в районе возгорания. По данным регионального управления Роспотребнадзора, превышений содержания вредных веществ обнаружено не было. Глава региона поручил продолжить мониторинг окружающей среды после пожара.

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Напомним, что пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области произошёл в ночь на 5 августа после падения беспилотника. После возгорания компания Wildberries эвакуировала сотрудников с территории центра. На месте продолжили работу пожарные подразделения, которые занимались ликвидацией последствий происшествия.

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Милена Скрипальщикова
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