СК завёл дело о теракте после атаки ВСУ на склад в Тульской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с ударом украинских вооружённых формирований по логистическому центру в Алексине Тульской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершеёной вооружёнными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городском округе Алексин Тульской области (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

На данный момент на месте работают следователи и криминалисты. Назначены экспертизы по фрагментам БПЛА и другим уликам.