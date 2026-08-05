В Тульской области расчёты ПВО сбили 107 БПЛА ВСУ, пострадал один человек

Минувшей ночью Тульская область снова подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации ликвидировали 107 дронов противника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Повреждения зафиксированы в двух жилых многоквартирных домах, расположенных на территории Веневского района. Повреждения отмечены также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

Кроме того, зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего на объекте произошло возгорание.

«На месте работают оперативные службы. Пожарные расчёты ликвидируют возгорание», — уточнил губернатор в своём телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, погибших в результате инцидента нет. Ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что 4 августа с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 беспилотника ВСУ. Силы ПВО нейтрализовали основную часть дронов на дальних подступах к воздушному пространству столицы. Ещё 18 беспилотников расчёты ПВО уничтожили на подлёте к Москве.