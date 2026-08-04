В сторону Московского региона летели 184 БПЛА, 18 сбиты на подлёте к столице

4 августа в промежуток времени с 08:30 до 22:00 в направлении Московского региона летели 184 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Основная масса дронов была подавлена и обезврежена силами противовоздушной обороны на дальних рубежах подхода к воздушному пространству столичного региона. 18 БПЛА сбиты на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«4 августа в период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 18 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее Министерство обороны России отчиталось о результатах работы систем ПВО за минувшие сутки. Согласно сообщению ведомства, было перехвачено 16 авиабомб и 753 БПЛА самолётного типа, принадлежавших ВСУ. Согласно актуальным сведениям, за период с начала СВО общие потери техники противника составили: 673 самолёта, 284 вертолёта и 196 823 БПЛА. Также выведено из строя 669 ЗРК, 30 425 единиц бронетехники (включая танки), 1 768 РСЗО, 36 032 артиллерийских орудия и миномета, а также 68 294 единицы спецтехники.