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4 августа, 15:49

Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 13

Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников на подлёте к столице. Силы ПВО сработали штатно, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Согласно сводкам мэра, то за сегодня это уже 13-й случай, когда дроны не долетели до Москвы.

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Ранее Life.ru писал, что в Московской области объявили беспилотную опасность. Также власти предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

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Наталья Демьянова
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