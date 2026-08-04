Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 13

Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников на подлёте к столице. Силы ПВО сработали штатно, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Согласно сводкам мэра, то за сегодня это уже 13-й случай, когда дроны не долетели до Москвы.

Ранее Life.ru писал, что в Московской области объявили беспилотную опасность. Также власти предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.