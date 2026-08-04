В Московской области 4 августа объявили беспилотную опасность
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В Московской области объявили режим беспилотной опасности, сообщили в РСЧС.
Жителям региона рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам и при необходимости пройти в укрытия. Также власти предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Дополнительная информация о ситуации и последствиях пока не поступала.
Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области дрон атаковал склад «Ленты». Персонал предприятия оперативно вывели из опасной зоны. Несмотря на своевременные действия служб, один сотрудник — водитель штабелёра — получил ожоги и был госпитализирован.
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