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Регион
4 августа, 10:45

В Московской области 4 августа объявили беспилотную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ridwan Adee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ridwan Adee

В Московской области объявили режим беспилотной опасности, сообщили в РСЧС.

Жителям региона рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам и при необходимости пройти в укрытия. Также власти предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Дополнительная информация о ситуации и последствиях пока не поступала.

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Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области дрон атаковал склад «Ленты». Персонал предприятия оперативно вывели из опасной зоны. Несмотря на своевременные действия служб, один сотрудник — водитель штабелёра — получил ожоги и был госпитализирован.

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Полина Никифорова
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