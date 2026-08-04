Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после удара дрона ВСУ

Складской комплекс Wildberries в Самарской области, атакованный беспилотником 2 августа, уничтожен огнём практически полностью. Врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства сообщил, что из 180 тысяч квадратных метров выгорело 160 тысяч.

«Если говорить про ситуацию с Wildberries, то, к сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тыс. кв. м. 160 тыс. сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены», — цитирует чиновника ТАСС.