В Ленинградской области ликвидировали открытое горение на складах в Красном Бору

В посёлке Красный Бор Ленинградской области ликвидировали открытое горение на складском объекте. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы дальнейшего распространения огня нет. О завершении основных работ сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«По ситуации в Красном Бору: в данный момент открытое возгорание ликвидировано, идёт проливка части здания склада. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших людей на предприятии нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что пожар на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору Ленинградской области произошёл после атаки беспилотника. Сотрудников склада успели вывести из здания до начала активных работ по тушению. Никто из людей не пострадал.