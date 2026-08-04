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4 августа, 12:08

ПВО России за сутки сбила 16 авиабомб и 753 украинских дрона

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Министерство обороны России отчиталось о результатах работы систем ПВО за минувшие сутки. Согласно сообщению ведомства, было перехвачено 16 авиабомб и 753 БПЛА самолётного типа, принадлежавших ВСУ.

Согласно актуальным сведениям, за период с начала СВО общие потери техники противника составили: 673 самолёта, 284 вертолёта и 196 823 БПЛА. Также выведено из строя 669 ЗРК, 30 425 единиц бронетехники (включая танки), 1 768 РСЗО, 36 032 артиллерийских орудия и миномета, а также 68 294 единицы спецтехники.

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Ранее российские военные закрепились в Дружковке и ведут там активные боестолкновения. Продвижение стало возможным после того, как подразделения ВС РФ освободили Константиновку. Ранее в Дружковку заходили только диверсионно-разведывательные группы, тогда как теперь в город вошли основные силы. Впереди — Славянск и Краматорск, где у украинской стороны сохраняется мощный оборонительный узел.

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Наталья Демьянова
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