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3 августа, 15:12

Российские войска вошли в Дружковку после освобождения Константиновки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские военные закрепились в Дружковке и ведут там активные боестолкновения. Как сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», продвижение стало возможным после того, как наши подразделения освободили Константиновку.

По данным источника, ранее в Дружковку заходили только диверсионно-разведывательные группы, тогда как теперь в город вошли основные силы. Впереди — Славянск и Краматорск, где у украинской стороны сохраняется мощный оборонительный узел.

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Ранее в Минобороны России сообщили о поздравлении Андреем Белоусовым военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка после взятия под контроль Белого Колодезя в Харьковской области. Министр отметил действия личного состава при выполнении боевой задачи.

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Дарья Денисова
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