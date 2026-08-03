Российские войска вошли в Дружковку после освобождения Константиновки

Российские военные закрепились в Дружковке и ведут там активные боестолкновения. Как сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», продвижение стало возможным после того, как наши подразделения освободили Константиновку.

По данным источника, ранее в Дружковку заходили только диверсионно-разведывательные группы, тогда как теперь в город вошли основные силы. Впереди — Славянск и Краматорск, где у украинской стороны сохраняется мощный оборонительный узел.

Ранее в Минобороны России сообщили о поздравлении Андреем Белоусовым военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка после взятия под контроль Белого Колодезя в Харьковской области. Министр отметил действия личного состава при выполнении боевой задачи.