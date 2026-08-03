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3 августа, 14:37

«Ключ к Краматорску»: Пушилин объяснил значение продвижения к Дружковке

Пушилин назвал продвижение к Дружковке ключом к обороне ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Продвижение российских войск в направлении Дружковки имеет важное значение для прорыва оборонительной линии ВСУ в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, этот участок связан с укреплениями украинских формирований на подступах к Краматорску.

«Продвижение к Дружковке — это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску», — сказал Пушилин в интервью ИС «Вести».

Глава региона отметил роль этого направления в текущих боевых действиях, однако других деталей о ситуации не привёл.

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Ранее «Военная хроника» сообщила о приближении российских войск к стратегически важным городам Донбасса. По данным издания, ближе всего к линии фронта находится Дружковка — расстояние до неё оценивается примерно в 5,1 км.

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Дарья Денисова
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