«Ключ к Краматорску»: Пушилин объяснил значение продвижения к Дружковке

Продвижение российских войск в направлении Дружковки имеет важное значение для прорыва оборонительной линии ВСУ в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, этот участок связан с укреплениями украинских формирований на подступах к Краматорску.

«Продвижение к Дружковке — это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску», — сказал Пушилин в интервью ИС «Вести».

Глава региона отметил роль этого направления в текущих боевых действиях, однако других деталей о ситуации не привёл.

Ранее «Военная хроника» сообщила о приближении российских войск к стратегически важным городам Донбасса. По данным издания, ближе всего к линии фронта находится Дружковка — расстояние до неё оценивается примерно в 5,1 км.