«Российские войска продолжают приближаться к стратегически важным городам Донбасса, удерживаемым украинской стороной. Как пишет «Военная хроника», ближе всего к передовой сейчас находится Дружковка — до нее всего 5,1 км. Однако эксперты призывают учитывать масштаб и особенности застройки: до центра Краматорска от линии фронта остается около 8,7 км, а до центра Славянска — 13,4 км.

Передовые российские штурмовые группы сократили дистанцию до восточных окраин Славянска и Краматорска до 4,7 км. Фото © MAX / Военная хроника

Цифры здесь играют роль лишь для психологического давления, но с военной точки зрения они вторичны. Будь то 4, 5 или 13 километров — всё это пространство простреливается артиллерией и авиацией, под ударами которых гарнизоны ВСУ находятся постоянно.

Что касается самой Славянско-Краматорской агломерации, то это «крепкий орешек»: мощнейший укрепрайон с промышленными зонами и господствующими высотами. Прямой штурм таких городов — задача крайне сложная.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам энергетики, транспорта и логистики Украины. Минобороны РФ сообщило о поражении инфраструктуры, пунктов размещения ВСУ и иностранных наёмников в 156 районах с применением авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников.