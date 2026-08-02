Российские войска поразили используемые ВСУ логистические центры

За прошедшие сутки российские подразделения нанесли серию ударов по объектам, обеспечивающим деятельность украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Целями стали энергетическая и транспортная инфраструктура, логистические центры, а также пункты временного размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников. Как уточнили в ведомстве, поражение было обеспечено силами авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотной авиации в 156 районах.

Ранее сообщалось, что ночью в воскресенье, 2 августа, российская ПВО отразила одну из самых массовых атак украинских беспилотников с начала года — всего перехватили и сбили 635 дронов.