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2 августа, 09:18

Российские войска поразили используемые ВСУ логистические центры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

За прошедшие сутки российские подразделения нанесли серию ударов по объектам, обеспечивающим деятельность украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Целями стали энергетическая и транспортная инфраструктура, логистические центры, а также пункты временного размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников. Как уточнили в ведомстве, поражение было обеспечено силами авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотной авиации в 156 районах.

Российские беспилотники отправили на дно очередной военный конвой ВСУ
Российские беспилотники отправили на дно очередной военный конвой ВСУ

Ранее сообщалось, что ночью в воскресенье, 2 августа, российская ПВО отразила одну из самых массовых атак украинских беспилотников с начала года — всего перехватили и сбили 635 дронов.

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Наталья Демьянова
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