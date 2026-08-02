Логистика встала: ВС РФ разрушили важнейший мост Украины под Одессой

Российские войска разрушили важнейший транспортный объект Украины — мост в районе посёлка Затока Одесской области. После удара один из пролётов сооружения получил серьёзные повреждения, а автомобильное движение оказалось нарушено. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

ВС РФ повредили стратегический мост в Затоке Одесской области. Видео © Telegram / Изнанка

На кадрах видно частичное обрушение пролёта в северной части моста через Днестровский лиман. Разрушения затронули автомобильную часть объекта. Железнодорожное сообщение, как утверждается, пока может продолжаться.

Переправа в Затоке имеет стратегическое значение для украинской логистики. Через неё проходят маршруты, по которым могут перемещаться военные грузы, техника и топливо, поступающие с западного направления.

За последние годы объект уже неоднократно подвергался ударам различными средствами поражения. Однако ранее повреждения удавалось устранить, и движение постепенно возобновлялось.

Ранее сообщалось о продолжении ударов по объектам украинской портовой и транспортной инфраструктуры. Атаки были направлены на объекты, связанные с обеспечением ВСУ. В частности, под удар в Одесском порту попали ёмкости с горюче-смазочными материалами, которые использовались для снабжения украинских подразделений.