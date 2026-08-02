Новости СВО 2 августа: ВС РФ освободили Ольговку и Любицкое, у Зеленского появился конкурент на выборах, Трамп готов по сделке забрать Украину Оглавление Сумская область 2 августа: разгром 119-й бригады ТрО под Краснопольем Харьковская область 2 августа: освобождена Ольговка Запорожская область 2 августа: Любицкое под контролем ВС РФ Донецкая Народная Республика 2 августа: наступление на Дружковку Карта СВО на 2 августа 2026 года Названа причина отставки Михаила Фёдорова: Зеленский увидел конкурента Трамп готов забрать всю Украину: сделка по редкозёмам Наступление на границе ДНР, ЛНР и Харьковской области, группировка «Центр» в считаных километрах от Дружковки, «Восток» создаёт плацдарм на Верхней Терсе, президент США вспомнил о договоре по редкоземельным металлам — дайджест Life.ru. 1 августа, 21:07 Армия России окружила Белый Колодезь. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 2 августа: разгром 119-й бригады ТрО под Краснопольем

Бойцы группировки «Север» продвигаются в Сумской области. В этот регион Киев перебрасывает военнослужащих 532-го отдельного батальона охраны и обслуживания 18-го АК ВСУ.

— Из 70 спланированных к откомандированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек, — поделились авторы ресурса «Северный ветер».

ВС РФ ведут бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, Уланово, посёлке Хотень, у Иволжанского и Вольной Слободы. В Краснопольском районе подразделения 119-й бригады ТрО попытались наступать, но часть группы была уничтожена, а часть отступила.

Харьковская область 2 августа: освобождена Ольговка

Группировка «Запад» освободила на границе ДНР, ЛНР и Харьковской области село Ольговка. В Харьковской области также ведёт наступление группировка войск «Север». Она окружила Белый Колодезь, из которого украинские подразделения попытались вырваться.

— Перемещение украинских националистов вскрыто на отдалении от линии боевого соприкосновения — живая сила противника уничтожена нашими операторами FPV-дронов и артиллеристами, — заявили в «Севере».

Запорожская область 2 августа: Любицкое под контролем ВС РФ

Штурмовые подразделения группировки «Восток» освободили Любицкое. Бойцы 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии расширили зону контроля вдоль реки Верхняя Терса.

— Расширенный плацдарм на восточном берегу Верхней Терсы открывает движение на Даниловку и Мировку и дальше на юго-запад, в сторону Тимошовки, — эти направления Минобороны обозначало как приоритетные ещё после взятия Лесного. Одновременно поджимается фланг у Терноватого, откуда противник бьёт по наступающим на Орехов, — поделился военный корреспондент Александр Коц.

Канал Voin DV пишет, что при взятии населённого пункта было зачищено свыше 500 строений. Со стороны Украины здесь воевал скандально известный 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают технику ВСУ. Видео © Telegram / epoddubny

Донецкая Народная Республика 2 августа: наступление на Дружковку

Армия России наступает на Дружковку. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил, что до этого города российским войскам осталось менее 7 километров. Группировка «Центр» ведёт бои в Алексеево-Дружковке. Помощь штурмовикам оказывают операторы БПЛА. Военкор Евгений Поддубный поделился кадрами уничтожения пикапа. Аналогичные цели были поражены в Дружковском и Кондратовке.

— Подобные точечные удары по единичным, но крайне важным объектам логистики ВСУ позволяют существенно снижать мобильность противника и ограничивать его способность к перегруппировкам и подвозу боеприпасов, — прокомментировал Поддубный удары по украинской технике.

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о переходе под контроль России села Торецкое, но Министерство обороны пока не подтвердило это. Оно находится западнее Дружковки.

Карта СВО на 2 августа 2026 года

ВС РФ освободили в Запорожской области село Любицкое. Фото © Telegram / divgen

Названа причина отставки Михаила Фёдорова: Зеленский увидел конкурента

Владимир Зеленский мог снять Михаила Фёдорова с должности министра обороны Украины из-за его желания стать президентом. По данным украинского журналиста Владимира Бойко, Зеленский узнал о встрече Фёдорова с активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания.

— Звучали здравицы в честь седьмого президента Украины Михаила Альбертовича и тому подобное. Понятно, что помещение, где проходила эта встреча, было нашпиговано микрофонами, и, после того как Поклад принёс Зеленскому запись, судьба Фёдорова была решена, — рассказал Бойко.

15 июля Михаил Фёдоров лишился своей должности. На его место с приставкой и.о. пришёл уже бывший председатель Службы безопасности Украины Евгений Хмара. А главным контрразведчиком Незалежной назначен как раз Александр Поклад.

Трамп готов забрать всю Украину: сделка по редкозёмам

Мастер сделок Дональд Трамп объяснил, что дало Вашингтону соглашение с Украиной по полезным ресурсам. По словам президента США, он может забрать буквально всё.

— У Украины очень богатая редкоземельными металлами земля. У нас есть подписанный контракт на редкоземельные металлы. Мы можем прийти туда в любое время и забрать практически всё, что захотим. Это довольно хорошая сделка, — заявил Трамп.

Сделка по редкоземельным ресурсам была заключена в мае 2025 года. Многие депутаты Верховной рады раскритиковали её. Часть территорий, о которых идёт речь в документе, уже находится под контролем России.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 1 августа.

Авторы Артём Артёмов