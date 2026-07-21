Боевые мыши НАТО: этой чудо-армией Эстония, Латвия и Литва собрались воевать с Россией Оглавление Прибалтика против России: сколько дней протянут Литва, Латвия и Эстония? Танки, авиация и флот Прибалтики: чем вооружены Литва, Латвия и Эстония Ответ России на угрозы: почему Москва закрыла переходы с Эстонией и Латвией В 2026 году военные эксперты НАТО смоделировали конфликт стран Прибалтики и России: Литва, Латвия и Эстония — 457 тысяч военных, нет танков. За три дня Сувалкский коридор блокирован ВС РФ, помощь НАТО невозможна. Подробнее — в материале Life.ru. 20 июля, 21:45 Гонор есть, танков нет: сколько на самом деле продержится Прибалтика без помощи НАТО? Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Прибалтийские государства могут стать законной целью для ВС РФ. Литва, Латвия и Эстония несут угрозу для российских городов. Через их территорию пролетают украинские БПЛА. В Москве предупредили, что из-за такой политики возможен ответ.

— Их предупредили. Не поймут — получат ответ, — заявила РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Прибалтика против России: сколько дней протянут Литва, Латвия и Эстония?

Издание Bloomberg выпустило аналитический материал, авторы которого разобрали возможную войну России и стран Прибалтики. Аналитики считают, что это будет затяжной конфликт.

Прибалтика на карте Европы. Фото © Life.ru

Ещё одно моделирование провели западные военные и эксперты в области безопасности. В рамках штабной игры Ernstfall симулировалось нападение Москвы на Литву. Согласно сценарию, США занимают в конфликте пассивную позицию. Россия накапливает под видом учений около 12 тысяч человек в Белоруссии и Калининградской области. В октябре, когда в Штатах выборы, РФ вводит войска. Всего за три дня Москва блокирует Сувалкский коридор, что означает невозможность НАТО помочь странам Прибалтики.

По итогам Ernstfall, Североатлантический альянс отказывается военным путём помогать Литве. За столом переговоров часть Прибалтийского государства перешла под контроль России, НАТО отвёл войска и тяжёлое вооружение из Балтии и Восточной Европы. Эстония и Латвия стали буферной зоной. В симуляции Россия предупредила, что в случае атаки нашего контингента в Литве будет применено ядерное оружие. Команда, представлявшая США, дистанцировалась, посчитав, что локальный конфликт не должен перерасти в глобальный.

Танки, авиация и флот Прибалтики: чем вооружены Литва, Латвия и Эстония

Живая сила Эстонии, Латвии и Литвы. Фото © Life.ru

Совокупное население прибалтийских государств чуть больше 5,5 миллиона человек. Больше 65% — это те, возраст которых от 15 до 65 лет. Но серьёзное количество войск страны выставить не могут. По информации Global fire power, общая численность вооружённых сил Латвии, Литвы и Эстонии — 457 220 человек. Для сравнения, штатная численность Вооружённых сил Российской Федерации — 2 399 130 человек. Это не считая Росгвардии и других вооружённых структур.

Танки и артиллерия прибалтийских государств. Фото © Life.ru

Технически страны Прибалтики оснащены слабо. У них нет ни одного танка. Только у Литвы есть буксируемая артиллерия, а РСЗО в наличии есть у одной Эстонии.

Проблемы есть и с авиацией. У государств Прибалтики менее 15 самолётов и всего 7 вертолётов.

Количество прибалтийской авиации. Фото © Life.ru

Флот Латвии, Литвы и Эстонии представлен 39 кораблями. Больше всего — патрульных судов. Их насчитывается 20 штук. Большая часть кораблей находится в эксплуатации четверть века. Прибалтика «донашивает» их после Великобритании, Германии, Нидерландов. Такой флот не подходит для выполнения современных боевых задач.

Латвия, Литва и Эстония являются членами НАТО. Контингент Североатлантического альянса находится на территории этих стран. Формируется 45-я бригада Бундесвера, известная как Литовская бригада. По планам она должна насчитывать 4800 военнослужащих. На её вооружении будут танки и БМП.

Флот Эстонии, Латвии и Литвы. Фото © Life.ru

Опасаясь наступления с востока, руководство прибалтийских стран начало создание фортификационных сооружений. Идёт строительство противотанковых рвов и установка «зубов дракона». Литва устанавливает камеры на границе с Калининградской областью.

— С учётом геополитических вызовов необходимо укрепить пограничную инфраструктуру с использованием современных технологий. На обновление средств видеонаблюдения мы направляем 16 миллионов евро, — заявил в апреле 2025 года глава МВД республики Владислав Кондратович.

Ответ России на угрозы: почему Москва закрыла переходы с Эстонией и Латвией

Пока Москва отвечает на выпады Латвии, Литвы и Эстонии заявлениями. Однако по тем же пролётам БПЛА прибалтийское руководство все обвинения отрицает, но падения украинских беспилотников говорят об обратном.

— Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы чётко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С 1 июля указом Правительства РФ закрыты пограничные переходы с Эстонией, Латвией, Литвой, а также Финляндией. Для этих государств — удар по экономике. Через Россию шли грузы из Азии, в том числе Китая. При этом у Москвы нет планов вводить войска в Европу.

— Какой смысл для нас, вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Ну это же просто, я говорил, что это бред. Но мне кажется, что это не просто бред — это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону, — сказал президент России Владимир Путин.

Авторы Даниил Черных