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1 августа, 14:46

Одесса и Николаев под ударом: Армия России уничтожила топливные резервуары и буксир с морскими дронами ВСУ

ВС РФ 1 августа поразили резервуары ГСМ в порту Одессы и буксир ВСУ в Николаеве

Обложка © Telegram / mod_russia

Обложка © Telegram / mod_russia

В течение дня 1 августа российские Вооружённые силы продолжили наносить удары по портовой и транспортной инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинских войск.

Кроме того, в Николаевском порту ударом поражён морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

В Минобороны уточнили, что для поражения целей использовались высокоточные средства воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

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Никита Никонов
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