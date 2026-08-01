Одесса и Николаев под ударом: Армия России уничтожила топливные резервуары и буксир с морскими дронами ВСУ
ВС РФ 1 августа поразили резервуары ГСМ в порту Одессы и буксир ВСУ в Николаеве
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В течение дня 1 августа российские Вооружённые силы продолжили наносить удары по портовой и транспортной инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинских войск.
Кроме того, в Николаевском порту ударом поражён морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.
В Минобороны уточнили, что для поражения целей использовались высокоточные средства воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.
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