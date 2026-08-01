Одесса и Николаев под ударом: Армия России уничтожила топливные резервуары и буксир с морскими дронами ВСУ

В течение дня 1 августа российские Вооружённые силы продолжили наносить удары по портовой и транспортной инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинских войск.

Кроме того, в Николаевском порту ударом поражён морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

В Минобороны уточнили, что для поражения целей использовались высокоточные средства воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.