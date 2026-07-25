На Краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Ревацкий из 44-й мехбригады

В зоне спецоперации ликвидирован офицер штаба 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ. О потере в социальных сетях сообщил украинский политик Виктор Бычков.

Речь идёт о майоре Ревацком Иване Николаевиче, занимавшем должность в группе планирования первого механизированного батальона. Военнослужащий погиб 21 июля 2026 года на Краматорском направлении в результате авиаудара ВКС России.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате ракетного удара по площадке с демонстрацией военной техники в Киевской области погибла Валентина Савицкая, возглавлявшая центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления госохраны Украины. Информацию обнародовал её муж Игорь Соловей, руководящий Центром стратегических коммуникаций Spravdi. Он уточнил, что супруга в момент атаки присутствовала на выставке вооружений.