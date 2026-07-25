Одна из руководителей госохраны Украины убита при ударе по оружейной выставке
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Solovey Igor
Глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая убита во время ракетного удара по военной выставке в Киевской области. Об этом сообщил супруг Игорь Соловей, который возглавляет Центр стратегических коммуникаций Spravdi.
У себя в соцсетях он написал, что Савицкая находилась на площадке, где проходил показ вооружений и военной техники. Другие подробности обстоятельств пока не приводятся.
Ранее Минобороны России сообщило о групповом ударе по объекту в пригороде Киева, где проходил показ беспилотников. По данным ведомства, целью стала техника и разработки, связанные с выпуском и применением БПЛА для атак на российскую территорию. Буданов* сообщил, что там были представители украинского ВПК и иностранные делегации. Среди ликвидированных — сотрудник польской оборонной фирмы и полковник Эдуард Сиренко.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.