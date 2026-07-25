Одна из руководителей госохраны Украины убита при ударе по оружейной выставке

Глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая убита во время ракетного удара по военной выставке в Киевской области. Об этом сообщил супруг Игорь Соловей, который возглавляет Центр стратегических коммуникаций Spravdi.

У себя в соцсетях он написал, что Савицкая находилась на площадке, где проходил показ вооружений и военной техники. Другие подробности обстоятельств пока не приводятся.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.