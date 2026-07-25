Буданов* нашёл виновного в смертоносном ударе по военной выставке с иностранными делегациями
Буданов* возложил вину за удар по оружейной выставке под Киевом на организаторов
Кирилл Буданов*. Обложка © Пресс-служба Буданова*
Организаторы оружейной выставки в Киевской области должны отвечать за безопасность участников и иностранных гостей. Об этом заявил глава ОП Украины Кирилл Буданов*, комментируя пятничный удар по площадке.
Он обвинил Россию в целенаправленной атаке в момент, когда в Киеве находились зарубежные делегации. При этом чиновник признал, что часть ответственности лежит на тех, кто готовил и согласовывал мероприятие в условиях боевых действий.
«Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия не должно быть», — написал Буданов* в Telegram.
По его словам, организаторы подобных событий обязаны лично отвечать за людей. Заявление прозвучало после удара по выставке вооружений, на которой присутствовали представители украинской оборонной отрасли и иностранные гости.
Ранее в Минобороны России сообщили о групповом ударе по площадке в Киевской области, где демонстрировали беспилотники украинского и зарубежного производства. По данным ведомства, часть представленной техники применялась для атак на гражданские объекты на территории РФ. На полигоне также находились сотрудники украинских оборонных предприятий.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.