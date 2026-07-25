Буданов* нашёл виновного в смертоносном ударе по военной выставке с иностранными делегациями

Организаторы оружейной выставки в Киевской области должны отвечать за безопасность участников и иностранных гостей. Об этом заявил глава ОП Украины Кирилл Буданов*, комментируя пятничный удар по площадке.

Он обвинил Россию в целенаправленной атаке в момент, когда в Киеве находились зарубежные делегации. При этом чиновник признал, что часть ответственности лежит на тех, кто готовил и согласовывал мероприятие в условиях боевых действий.

«Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия не должно быть», — написал Буданов* в Telegram.

По его словам, организаторы подобных событий обязаны лично отвечать за людей. Заявление прозвучало после удара по выставке вооружений, на которой присутствовали представители украинской оборонной отрасли и иностранные гости.

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