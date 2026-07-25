Гробы полетели: Полковник СБУ ликвидирован при ударе по военной выставке под Киевом

При ударе по военной выставке в окрестностях Киева погиб полковник Эдуард Сиренко. Об этом рассказал его знакомый Сергей Чобиток в личном блоге в социальных сетях.

Он назвал офицера полковником ВСУ, а также сотрудником сразу двух ведомств — СБУ и ГРУ.

Суда по данным из открытых источников, в прошлом Сиренко руководил одним из управлений Центра спецопераций СБУ, а также нёс службу в Ираке. В 2018 году его задержали по делу о создании преступной группировки и вымогательстве. Судебное разбирательство тянулось вплоть до начала специальной военной операции на Украине. Тогда пресса упоминала Сиренко как бывшего сотрудника СБУ.

Само мероприятие называлось «Армада» и проходило на стрелковом полигоне в Киевской области. Организаторы заранее выложили в соцсетях афишу, а затем открыли онлайн-регистрацию, чем привлекли к себе внимание и раскрыли местоположение.