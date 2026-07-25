Целью ВС РФ на выставке под Киевом стал сотрудник польской оборонной фирмы

Сотрудник польской компании оборонного сектора ликвидирован при ударе ВСУ по полигону в Киевской области во время военной выставки. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел Польши, сообщает портал Defence24.

Погибший работал на фирму из Польши, однако гражданином республики не являлся. Его имя и должность не раскрываются.

Атака произошла во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo, организованного объединением производителей беспилотных систем ARMADA. На площадке собрались представители оборонной промышленности, военные и сотрудники технологических компаний.

Польские консульские службы оказывают помощь другим пострадавшим. Их точное число и должности внешнеполитическое ведомство пока не назвало.

Минобороны России заявило, что групповой удар был нанесён по объекту, где демонстрировались украинские и зарубежные беспилотники. По версии ведомства, представленные аппараты использовались для атак на гражданские объекты в РФ. Там присутствовали работники украинского оборонпрома. Украинский журналист Анатолий Шарий писал, что российские ВС нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники. Представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска выпустили две баллистические ракеты по полигону в Киевской области во время показа техники.