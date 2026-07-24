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Регион
24 июля, 12:42

Увидеть и умереть: какое оружие Россия «‎показала» оружейникам на выставке под Киевом

ВСУ: Российская армия ударила по выставке на полигоне под Киевом двумя ракетами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что российские военные нанесли удар двумя баллистическими ракетами по военному полигону в Киевской области во время демонстрации военной техники. В этот момент там находились представители украинской оборонной промышленности.

«Пока у нас три ракеты, одну из них удалось перехватить ПВО. Две – нет. И, собственно, в Киевской области зафиксированы эти два попадания», – сказал Игнат в эфире телемарафона.

В украинских СМИ и соцсетях утверждалось, что на мероприятии в Киевской области мог присутствовать советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов с позывным Флеш. После удара он заявил, что не пострадал, а позднее сообщил, что вообще там не был.

Также в сети появились сообщения, что информация о военной выставке публиковалась заранее и сопровождалась онлайн-регистрацией. При этом другие источники утверждают, что место проведения было известно только ограниченному кругу приглашённых.

Оружейники подтвердили, что на атакованном полигоне под Киевом были представители ОПК
Оружейники подтвердили, что на атакованном полигоне под Киевом были представители ОПК

Напомним, ранее Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники. По информации издания «Страна.ua», атаке подвергся выставочный показ беспилотных систем «АРМАДА». Теперь Генпрокуратура Украины ищет виновных в ударе по выставке.

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Дарья Денисова
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