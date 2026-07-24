Увидеть и умереть: какое оружие Россия «показала» оружейникам на выставке под Киевом
ВСУ: Российская армия ударила по выставке на полигоне под Киевом двумя ракетами
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Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что российские военные нанесли удар двумя баллистическими ракетами по военному полигону в Киевской области во время демонстрации военной техники. В этот момент там находились представители украинской оборонной промышленности.
«Пока у нас три ракеты, одну из них удалось перехватить ПВО. Две – нет. И, собственно, в Киевской области зафиксированы эти два попадания», – сказал Игнат в эфире телемарафона.
В украинских СМИ и соцсетях утверждалось, что на мероприятии в Киевской области мог присутствовать советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов с позывным Флеш. После удара он заявил, что не пострадал, а позднее сообщил, что вообще там не был.
Также в сети появились сообщения, что информация о военной выставке публиковалась заранее и сопровождалась онлайн-регистрацией. При этом другие источники утверждают, что место проведения было известно только ограниченному кругу приглашённых.
Напомним, ранее Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники. По информации издания «Страна.ua», атаке подвергся выставочный показ беспилотных систем «АРМАДА». Теперь Генпрокуратура Украины ищет виновных в ударе по выставке.
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