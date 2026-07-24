Увидеть и умереть: какое оружие Россия «‎показала» оружейникам на выставке под Киевом

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что российские военные нанесли удар двумя баллистическими ракетами по военному полигону в Киевской области во время демонстрации военной техники. В этот момент там находились представители украинской оборонной промышленности.

«Пока у нас три ракеты, одну из них удалось перехватить ПВО. Две – нет. И, собственно, в Киевской области зафиксированы эти два попадания», – сказал Игнат в эфире телемарафона.

В украинских СМИ и соцсетях утверждалось, что на мероприятии в Киевской области мог присутствовать советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов с позывным Флеш. После удара он заявил, что не пострадал, а позднее сообщил, что вообще там не был.

Также в сети появились сообщения, что информация о военной выставке публиковалась заранее и сопровождалась онлайн-регистрацией. При этом другие источники утверждают, что место проведения было известно только ограниченному кругу приглашённых.