Минобороны РФ пошутило про жару и «Искандер» после удара по выставке оружия

Минобороны России опубликовало необычное сообщение после нанесения удара по полигону в Киевской области, где в тот момент проходила демонстрация военной техники. Ведомство разместило изображение запуска ракеты с ироничной подписью: «Искандер пошла, жара июль», обыграв тему прогноза погоды и намекнув на продолжение противостояния.

Публикация появилась после того, как российские войска поразили объекты украинской военной инфраструктуры. ВС РФ нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники. Кроме того, российские войска нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами по объектам инфраструктуры в портах Одесса и Южный, где хранились военные грузы и горюче-смазочные материалы для ВСУ.

Ранее ведомство уже использовало креативные форматы для информирования о ходе боевых действий. Минобороны РФ после ночной атаки на Украину опубликовало в своём сообщении нестандартный футбольный мем с изображением запуска ракеты и подписями «Сегодня точно не финал» и «Заряжены и продолжаем», намекнув на продолжение противостояния.