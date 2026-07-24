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24 июля, 17:37

Минобороны РФ пошутило про жару и «Искандер» после удара по выставке оружия

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало необычное сообщение после нанесения удара по полигону в Киевской области, где в тот момент проходила демонстрация военной техники. Ведомство разместило изображение запуска ракеты с ироничной подписью: «Искандер пошла, жара июль», обыграв тему прогноза погоды и намекнув на продолжение противостояния.

Публикация появилась после того, как российские войска поразили объекты украинской военной инфраструктуры. ВС РФ нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация военной техники. Кроме того, российские войска нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами по объектам инфраструктуры в портах Одесса и Южный, где хранились военные грузы и горюче-смазочные материалы для ВСУ.

Появились фото ада в Киеве после самого массированного удара ВС РФ с начала СВО
Появились фото ада в Киеве после самого массированного удара ВС РФ с начала СВО

Ранее ведомство уже использовало креативные форматы для информирования о ходе боевых действий. Минобороны РФ после ночной атаки на Украину опубликовало в своём сообщении нестандартный футбольный мем с изображением запуска ракеты и подписями «Сегодня точно не финал» и «Заряжены и продолжаем», намекнув на продолжение противостояния.

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Анастасия Никонорова
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