Российские Вооружённые силы нанесли удар по объекту под Киевом, где, по данным Минобороны РФ, находились разработчики и производители украинских беспилотников. По информации военного ведомства, именно на этом объекте планировались и координировались удары по территории России.

В сообщении Минобороны уточняется, что в момент удара на объекте присутствовали ведущие разработчики БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и сотрудники украинских спецслужб, которые занимались подготовкой атак на российские цели.

Владимир Зеленский признал удар по полигону в Бучанском районе Киевской области. По его словам, мишеньюстало мероприятие, «которого там точно не должно быть».

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли высокоточные удары по портам Одесса и Южный, уничтожив военные грузы, ГСМ и два судна. В Минобороны отметили, что объекты логистических центров хранили грузы военного назначения для ВСУ. Высокоточное оружие и ударные дроны позволили эффективно ликвидировать склады и резервуары с топливом.