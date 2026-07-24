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24 июля, 19:35

МО: Производители БПЛА находились на атакованном ВС РФ объекте под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российские Вооружённые силы нанесли удар по объекту под Киевом, где, по данным Минобороны РФ, находились разработчики и производители украинских беспилотников. По информации военного ведомства, именно на этом объекте планировались и координировались удары по территории России.

В сообщении Минобороны уточняется, что в момент удара на объекте присутствовали ведущие разработчики БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и сотрудники украинских спецслужб, которые занимались подготовкой атак на российские цели.

За неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль восемь населённых пунктов
За неделю ВС РФ освободили и взяли под контроль восемь населённых пунктов

Владимир Зеленский признал удар по полигону в Бучанском районе Киевской области. По его словам, мишеньюстало мероприятие, «которого там точно не должно быть».

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли высокоточные удары по портам Одесса и Южный, уничтожив военные грузы, ГСМ и два судна. В Минобороны отметили, что объекты логистических центров хранили грузы военного назначения для ВСУ. Высокоточное оружие и ударные дроны позволили эффективно ликвидировать склады и резервуары с топливом.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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