Зеленский подтвердил удар по объекту с выставкой вооружения под Киевом

Владимир Зеленский подтвердил, что в Киевской области произошёл удар по объекту, где проходило мероприятие с демонстрацией вооружения. По его словам, речь идёт о площадке в Бучанском районе, где после случившегося уже начали расследование.

Глава киевского режима заявил, что на месте работали правоохранители и были зарегистрированы уголовные производства.

«Мишенью в Бучанском районе стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства по факту произошедшего», – сказал Зеленский.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников, применяемых для атак по российской территории. В ведомстве уточняли, что целью стали разработки и техника, связанные с производством и использованием БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о подготовке ответа на последние российские удары по Украине. Киевское руководство сообщило, что военное командование уже определило возможные меры. При этом подробности будущих действий украинская сторона раскрывать не стала.