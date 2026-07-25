Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 21:30

Зеленский подтвердил удар по объекту с выставкой вооружения под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский подтвердил, что в Киевской области произошёл удар по объекту, где проходило мероприятие с демонстрацией вооружения. По его словам, речь идёт о площадке в Бучанском районе, где после случившегося уже начали расследование.

Глава киевского режима заявил, что на месте работали правоохранители и были зарегистрированы уголовные производства.

«Мишенью в Бучанском районе стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства по факту произошедшего», – сказал Зеленский.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников, применяемых для атак по российской территории. В ведомстве уточняли, что целью стали разработки и техника, связанные с производством и использованием БПЛА.

Армия России за 5 минут выпустила 10 ракет по важным целям на Украине
Армия России за 5 минут выпустила 10 ракет по важным целям на Украине

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о подготовке ответа на последние российские удары по Украине. Киевское руководство сообщило, что военное командование уже определило возможные меры. При этом подробности будущих действий украинская сторона раскрывать не стала.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar