Армия России за 5 минут выпустила 10 ракет по важным целям на Украине
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Российские войска нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. По данным SHOT, в течение 5 минут было выпущено 10 баллистических ракет: прилёты зафиксированы в районах Троещины, Березани, Василькова, а также в Черниговской области. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
Применены были, в частности «Искандеры» и «Цирконы». Помимо столичного региона, под удары попали объекты в Днепропетровской и Одесской областях. В городе Марганец беспилотник «Герань-4» поразил автозаправочную станцию «Укрнафта», использовавшуюся для обеспечения топливом подразделений ВСУ — на АЗС возник пожар. В порту Измаил было уничтожено складское помещение, где разгружали и хранили военные грузы, а также три склада безэкипажных катеров и ангар с техникой украинских формирований. Таким образом, российские силы продолжают системную работу по нарушению логистики и лишению противника горючего, вооружений и другой критически важной инфраструктуры.
Ранее стало известно об «очень серьёзном» ударе российскими баллистическими ракетами по полигону под Киевом, на котором проходила военная выставка. Там подтвердили, что на полигоне собрались представители оборонной отрасли Незалежной. Есть погибшие и раненые. Генпрокуратура Украины ищет виновных в атаке из-за анонса выставки.
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