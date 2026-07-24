Армия России за 5 минут выпустила 10 ракет по важным целям на Украине

Российские войска нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. По данным SHOT , в течение 5 минут было выпущено 10 баллистических ракет: прилёты зафиксированы в районах Троещины, Березани, Василькова, а также в Черниговской области. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Применены были, в частности «Искандеры» и «Цирконы». Помимо столичного региона, под удары попали объекты в Днепропетровской и Одесской областях. В городе Марганец беспилотник «Герань-4» поразил автозаправочную станцию «Укрнафта», использовавшуюся для обеспечения топливом подразделений ВСУ — на АЗС возник пожар. В порту Измаил было уничтожено складское помещение, где разгружали и хранили военные грузы, а также три склада безэкипажных катеров и ангар с техникой украинских формирований. Таким образом, российские силы продолжают системную работу по нарушению логистики и лишению противника горючего, вооружений и другой критически важной инфраструктуры.