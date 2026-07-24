Зеленский анонсировал ответ на последние российские удары по Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Украина готовит ответ на последние российские удары, заявил Владимир Зеленский по итогам доклада военачальников. По словам киевского главы, руководство ВСУ уже определило порядок своих действий.
«Украина готовит ответ на российские удары: конкретные меры уже определены», — сказал он.
Удары, указал Зеленский, наносились по инфраструктуре, ряду городов, в том числе Киеву, прифронтовым и приграничным регионам, Одесской области и «морскому коридору» в Чёрном море.
Напомним, днём 24 июля ВС РФ нанесли удар по выставке беспилотных систем на полигоне в Киевской области. Есть погибшие и раненые. Генпрокуратура Украины ищет виновных в том, что атака была допущена.
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