Зеленский анонсировал ответ на последние российские удары по Украине

Украина готовит ответ на последние российские удары, заявил Владимир Зеленский по итогам доклада военачальников. По словам киевского главы, руководство ВСУ уже определило порядок своих действий.

«Украина готовит ответ на российские удары: конкретные меры уже определены», — сказал он.

Удары, указал Зеленский, наносились по инфраструктуре, ряду городов, в том числе Киеву, прифронтовым и приграничным регионам, Одесской области и «морскому коридору» в Чёрном море.