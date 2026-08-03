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3 августа, 14:31

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Белого Колодезя в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны России проинформировало о том, что глава ведомства Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы личному составу 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка. Поводом стало взятие под контроль населённого пункта Белый Колодезь в Харьковской области.

В своём обращении министр подчеркнул профессионализм и решительность военнослужащих, благодаря которым противник был вынужден отступить, понеся значительные потери.

«Поздравляю личный состав соединений с успешным выполнением боевой задачи. <...> Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», — говорится в телеграмме.

Глава ведомства высоко оценил заслуги российских бойцов, поблагодарив их за безупречную службу. По его словам, именно стойкость и мастерство наших защитников являются сегодня главным гарантом безопасности и суверенитета России.

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Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Белый Колодезь в Харьковской области.

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Наталья Демьянова
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