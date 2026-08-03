Российские подразделения установили контроль над населёнными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Информацию подтвердили представители оборонного ведомства.

Успешная операция была проведена в ходе активных боевых действий на данном участке фронта. Личный состав ВС РФ продвинулся вперёд, вытеснив противника с занимаемых позиций.

Освобождение указанных территорий позволяет существенно укрепить тактическое положение на этом направлении. Посёлки имели важное значение для организации оборонительных рубежей.

Сейчас в районах завершаются мероприятия по зачистке территории от остатков украинских формирований. Проводятся инженерные работы и разминирование местности.

Дальнейшее развитие наступления позволит российским силам усилить давление на соседние участки, контролируемые ВСУ. Инициатива в регионе остается за нашими войсками.

Ранее ВС РФ установили контроль сразу над четырьмя населёнными пунктами. Это Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка — в Сумской и Красноярское в ДНР.