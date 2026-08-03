Успех на Харьковском направлении: Армия России зачистила Белый Колодезь и Устиновку
МО сообщило об освобождении Белого Колодезя и Устиновки в Харьковской области
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Российские подразделения установили контроль над населёнными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Информацию подтвердили представители оборонного ведомства.
Успешная операция была проведена в ходе активных боевых действий на данном участке фронта. Личный состав ВС РФ продвинулся вперёд, вытеснив противника с занимаемых позиций.
Освобождение указанных территорий позволяет существенно укрепить тактическое положение на этом направлении. Посёлки имели важное значение для организации оборонительных рубежей.
Сейчас в районах завершаются мероприятия по зачистке территории от остатков украинских формирований. Проводятся инженерные работы и разминирование местности.
Дальнейшее развитие наступления позволит российским силам усилить давление на соседние участки, контролируемые ВСУ. Инициатива в регионе остается за нашими войсками.
Ранее ВС РФ установили контроль сразу над четырьмя населёнными пунктами. Это Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка — в Сумской и Красноярское в ДНР.
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