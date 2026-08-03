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Регион
3 августа, 09:17

Успех на Харьковском направлении: Армия России зачистила Белый Колодезь и Устиновку

МО сообщило об освобождении Белого Колодезя и Устиновки в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские подразделения установили контроль над населёнными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Информацию подтвердили представители оборонного ведомства.

Успешная операция была проведена в ходе активных боевых действий на данном участке фронта. Личный состав ВС РФ продвинулся вперёд, вытеснив противника с занимаемых позиций.

Освобождение указанных территорий позволяет существенно укрепить тактическое положение на этом направлении. Посёлки имели важное значение для организации оборонительных рубежей.

Сейчас в районах завершаются мероприятия по зачистке территории от остатков украинских формирований. Проводятся инженерные работы и разминирование местности.

Дальнейшее развитие наступления позволит российским силам усилить давление на соседние участки, контролируемые ВСУ. Инициатива в регионе остается за нашими войсками.

Армия России освободила Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской
Армия России освободила Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской

Ранее ВС РФ установили контроль сразу над четырьмя населёнными пунктами. Это Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка — в Сумской и Красноярское в ДНР.

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Оксана Попова
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