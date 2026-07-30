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Специальная военная операция

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30 июля, 09:26

ВС РФ взяли Юрченково, Могрицу, Малую Слободку и Красноярское

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay

Российские войска за сутки установили контроль над четырьмя населёнными пунктами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в Харьковской области занято Юрченково, в Сумской — Могрица и Малая Слободка, а в ДНР — Красноярское.

Юрченково находится в северо-восточной части Харьковской области, рядом с посёлком Белый Колодезь и железнодорожной станцией. Могрица расположена в Сумском районе на правом берегу реки Псёл. Малая Слободка располагается севернее, в приграничной части региона, на реке Локня рядом с трассой М-02. Красноярское расположено в районе Доброполья, на северо-западе ДНР и к северу от Покровска.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска установили контроль над Новой Сечью в Сумской области и Светлым в ДНР. В ведомстве заявили, что населённые пункты заняли в результате наступательных действий на двух участках фронта.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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